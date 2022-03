Yves Lampaert nog op zoek naar beste vorm: "Zoiets blijft lang plakken"

Yves Lampaert had de voorbije week griep en moest daardoor Milaan - San Remo aan zich voorbij laten gaan. Met oog op zijn klassiekers is het een doorn in het oog.

De voorbereiding van Lampaert is door de griep verstoord. Ondertussen is hij opnieuw aan het trainen, Gent-Wevelgem is het volgende doel. Bekomen "Daar zal ik vermoedelijk vroeger aan de bak moeten dan anders", beseft Lampaert in Het Laatste NIeuws. "Een griep blijft lang aan je vel plakken." "Vrijdag en zaterdag deed ik een duurtraining van vijf uur, zonder intensiteit. Zondag heb ik daarvan moeten bekomen."