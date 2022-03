Alpecin-Fenix sleutelt nog aan ploeg voor Brugge-De Panne, Merlier topman

In laatste instantie moest Alpecin-Fenix nog een wijziging doorvoeren aan de deelnemerslijst voor de Minerva Classic Brugge-De Panne.

Senne Leysen moest forfait geven, hij wordt vervangen door Xandro Meurisse. Tim Merlier wordt de kopman, hij vervangt Jasper Philipsen die op de voorlopige deelnemerslijst stond.

“Net als alle andere ploegen zitten wij ook met een pak zieken opgezadeld. Senne Leysen kan ook niet aantreden. Die was al een tijdje niet goed en is nog niet voldoende hersteld waardoor Xandro Meurisse opgeroepen werd om te starten. Tim Merlier is onze uitgesproken sprinter. In de Bredene-Koksijde Classic zat het allemaal wat tegen voor hem”, zegt sportdirecteur Michel Cornelisse.

“Let wel, dat zijn geen excuses maar eigen aan een massasprint. Soms zit het mee, soms niet. Er was eerst die valpartij waar ook Guillaume Van Keirsbulck bij betrokken was. Daarna werd Merlier wat gehinderd en moest het in een rotvaart naar voren. Iedereen maakt dit wel eens mee. In de sprint kwam Tim nog in contact met een andere renner en moest hij tevreden zijn met een derde plaats.”

De Moeren worden wellicht niet doorslaggevend, door het mooie weer. “Vroeger kwamen we naar deze koers met knikkende knieën want het kan fel tempeesten in De Moeren. Vorig jaar was het er al windstil, dat zal morgen niet anders zijn. De kans dat het op een massasprint zal uitdraaien is wellicht 101 procent groot. Maar de nervositeit in aanloop naar De Moeren is niet onbelangrijk. Bovendien zullen met dit goede weer enkele jongens gaan denken dat ze kans maken op de zege en dat maakt de kansen op valpartijen alsmaar groter.”

Ook geen Giacomo Nizzolo. Hij viel in Milaan-Sanremo en liep een breukje in de hand op. Hij is enkele weken out. “Tom Van Asbroeck was wat op de sukkel met de gezondheid na Parijs-Nice. Vandaar dat we ervoor opteerden om hem nog wat aan de kant te laten. Vrijdag zou die normaal wel starten in de E3 Harelbeke. Een ferme streep door de rekening is natuurlijk het verlies van Giacomo Nizzolo die hier ging starten als de uitgesproken kopman. We starten gelukkig wel met zeven renners. Rudy Barbier is opgeroepen ter vervanging van Nizzolo en Itamar Einhorn valt in voor Tom Van Asbroeck.”