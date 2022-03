Ethan Hayter bewijst dat de goede benen terug zijn met eerste winst van het jaar in Settimana Coppi e Bartali

Na het Vlaamse openingsweekend koos Ethan Hayter voor een alternatieve aanpak om naar de Ronde van Vlaanderen te trekken. Samen met onder andere Mathieu Van der Poel rijdt hij rond in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

De eerste etappe van dinsdag was voor de Zwitser Mauro Schmid van Alpha Vinyl-Quick.Step. Ethan Hayter en Mathieu Van der Poel eindigden op enkele seconden op plaatsen 3 en 4.

Vandaag kregen de renners ook de nodige klimkilometers te verduren en werd het een afvallingskoers. Van der Poel maakte mee de koers maar moest afhaken wanneer de finale werd ingezet. INEOS bleef de controle behouden en piloteerde Hayter perfect naar zijn eerste winst van 2021.

Cian Uijtdebroeks werd knap 8e in de achtergrond, Floris De Tier 10e. Hayters ploegmaat Eddie Dunbar is de nieuwe leider. Donderdag staat de koninginnenetappe op het menu met een etappe in en rond het dwergstaatje San Marino.