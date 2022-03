Jumbo-Visma ziet kopman daags voor koninginnenrit opgeven in Italië: "Enorme aderlating"

Geen Roglic of Vingegaard voor Jumbo-Visma in de Internationale Week Coppi e Bartali, wel Tobias Foss. De Noor moest het speerpunt zijn van de Nederlandse formatie in Italië maar geeft na twee etappes op.

Foss, die vorig jaar nog 9e was in de Ronde van Italië, was in de eerste etappe nog mee met de favorieten en wist zich dus goed te handhaven in het klassement voor wat nog komen zou. Maar een valpartij in de tweede etappe zorgde ervoor dat Foss een streep moest trekken door de 5-daagse in Italië, net een dag voor de koninginnenrit.

"Gelukkig is Tobias redelijk oke, al heeft hij wel een groot ei onder zijn oog en kloeg hij over hoofdpijn waarna we besloten hebben om hem niet meer verder te laten racen. Na een check in het ziekenhuis viel het gelukkig mee, maar het is een aderlating voor de ploeg en Tobias zelf dat hij moest opgeven. Hij was dik in orde", klinkt het bij ploegleider Sierk Jan de Haan.