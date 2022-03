Lars Van Der Haar deelt heuglijk nieuws: "Baby Van der Haar on the way"

Lars Van der Haar heeft er een uitstekende crosswinter opzitten maar het geluk kan niet op bij de Nederlander. Samen met zijn partner en ex-wielrenster Lucy Garner zijn ze namelijk in blijde verwachting van een kind.

Van der Haar won afgelopen winter 4 crossen maar dat waren alle 4 zeer mooie crossen: het EK, het Nederlands kampioenschap, de Wereldbeker-manche in Tabor en de oerklassieker in Gavere. Of, hoe je met weinig crossen winnen toch kan spreken van een heel geslaagde winter.

Maar het geluk houdt niet op voor Van der Haar want woensdag maakte hij bekend dat hij samen met zijn vriendin en ex-renster Lucy Garner (tweevoudig wereldkampioene op de weg bij de juniores) in blijde verwachting is van een kindje.