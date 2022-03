Merlier is zich ook na knappe zege in De Panne bewust van hiërarchie: "Jakobsen is sprinter van het voorjaar"

Op Fabio Jakobsen beet Tim Merlier al een paar keer dit seizoen de tanden stuk. In De Panne was Merlier wel de beste. Quick-Step trok de kaart Cavendish, maar die kon Merlier niet bedreigen.

De enige die daartoe in staat was, was Dylan Groenewegen. "Ik achtte me al vroeg zegezeker, maar dat was wat voorbarig. Dylan had uiteindelijk nog een tweede versnelling. Ik moest dus ook de laatste honderd meter nog versnellen. Als ik voel dat ik kan winnen, kan ik wel blijven sprinten. Dat is een sterkte", dankt Tim Merlier zijn overwinning aan een specifieke kwaliteit.

VOORAAN OP LIJSTJE MET ZEGES

"Ik plaats deze zege vooraan op mijn lijstje. Bijna alle sprinters waren er. Het is de eerste keer dat ik een spurt win waarbij Bennett ook aanwezig is. Ik ben blij dat ik ze allemaal een keer kan kloppen." Allemaal, behalve Jakobsen. Is Merlier sterker geworden sinds de eerste duels met hem in februari? "Ik ben misschien iets frisser in de finale dan toen. In de eerste rit in de Ronde van de Algarve zat ik achteraf bekeken op de limiet."

Tegelijkertijd maakt Merlier zich geen illusies. "Ik zoek geen excuses. Jakobsen is de sprinter van het voorjaar. Als je zes overwinningen kan voorleggen, dan ben je de man van het voorjaar onder de sprinters. Zondag in Gent-Wevelgem man tegen man? Dat zou mooi zijn."

BELANGRIJKE ROL VOOR RICKAERT

Merlier heeft ondertussen één overwinning meer op de teller dan Jasper Philipsen. "Daar ben ik totaal niet mee bezig." Een andere ploegmaat bij Alpecin-Fenix die woensdag belangrijk was, was Jonas Rickaert. "Ik moet niet zeggen wanneer hij moet beginnen te rijden. Hij voelt dat zelf veel beter aan dan ik. Daar kun je op rekenen."