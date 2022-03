Oliver Naesen zag het aankomen bij Colbrelli: "Regel één die ik geleerd heb"

In het peloton werd aardig geschrokken door wat er maandag met Sonny Colbrelli gebeurde.

De Italiaan moest gereanimeerd worden na de aankomst van de eerste rit in de Ronde van Catalonië. Hij kreeg te kampen met hartritmestoornissen.

Oliver Naesen had al gemerkt dat het niet klopte. “Ik wist dat Sonny de eerste dag van Parijs-Nice griep had en met koorts heeft voort gekoerst”, zegt Naesen aan Het Nieuwsblad.

“Regel één die ik geleerd heb, is dat je niet koerst met koorts. Dat is het slechtste wat er bestaat voor het hart. Ik kwam daarnet Johan Museeuw tegen op training. Hij somde een aantal namen op van coureurs wier carrière gestopt is door te koersen of te trainen met koorts.”

Hij hoopt dan ook dat iedereen er rekening mee houdt. “Er gebeuren in het wielrennen veel ongelukken, maar er zijn ook veel hartproblemen. Het is een wake-upcall, iets waar ik heel veel bij stilsta en dat nu actueler is dan ooit. Ik ben spijtig genoeg al op een paar begrafenissen geweest van collega's.”