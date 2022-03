Sprinttalent van Jumbo-Visma wil op zelfde elan doorgaan als in Tirreno-Adriatico: "Positie is zeer belangrijk"

Ze hebben bij Jumbo-Visma ook dit jaar weer een straf sprinttalent in de rangen. In Tirreno-Adriatico werd dat onlangs eens te meer bewezen.

De 20-jarige Olav Kooij spurtte daar naar een tweede en derde plaats, nadat de jonge Nederlander ook al een keer tweede was in een rit in de UAE Tour. "k kan absoluut tevreden zijn over mijn sprints in de Tirreno. Daar kon ik mij mengen met de wereldtop. Ik hoop dat dat vandaag er opnieuw in zit", vertelde Kooij aan Wielerkrant aan de start van Brugge-De Panne.

"De ideale wedstrijd daarvoor? Ja, absoluut. Mooi weer, weinig wind. Alles wijst er op dat we gaan sprinten." Kooij presenteerde zich overigens met een ferm litteken aan de linkerarm. "Ja, daar ontkom je als renner niet aan." Is er nog iets wat het verschil kan maken tussen een ereplaats en eens een grote zege? "Positie is absoluut zeer belangrijk", weet Kooij.

MET EEN MAN MINDER

Dan is het wel handig als je op een volledig team kan rekenen. Jumbo-Visma ging in Brugge-De Panne van start met slechts zes renners. "Een man minder is altijd onprettig, natuurlijk. Liefst sta je hier op volle sterkte. Door ziekte en degelijke is dat niet het geval, maar we gaan er het beste van maken."