Arnaud De Lie bleef in tegenstelling tot Ackermann wél recht: "Ik weet niet wat daar bij die valpartij gebeurde"

Arnaud De Lie was ook in Brugge-De Panne de troef van Lotto voor de sprint. Toen Ackermann ten val kwam op anderhalve kilometer van de finish, was De Lie ook in de buurt.

"Het was een vrij kalme dag, zonder veel wind, maar de finale was knotsgek. Mijn ploegmaats deden een uitstekende job om me vooraan te houden in de finale, tot ik opgehouden werd door een valpartij van Ackermann. Ik weet niet echt wat daar gebeurde", kwam De Lie er achteraf op terug. NOG TERUGGEBRACHT IN SLOTKILOMETER Vreemd, hoe Ackermann daar als enige tegen de grond ging. De Lie werd dus wel opgehouden en zag zijn kansen op een dichte ereplaats gefnuikt. "Ik bleef kalm en Rüdiger Selig bracht me terug in de laatste kilometer. Ik zette mijn sprint van ver, in de hoop dat de weg open ging gaan, maar dat gebeurde niet echt." Uiteindelijk haalde De Lie wel nog de top tien en dat is gezien de omstandigheden in de slotkilometers nog knap. "Al bij al moet ik tevreden zijn met deze achtste plaats", beseft de youngster van Lotto Soudal.