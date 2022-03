Geloof in Van der Poel voor klassiekers is groot: "Dat je het met training en veel talent ver kunt brengen, bewijst hij"

De rentrée van Van der Poel met een podiumplek in Milaan-Sanremo, laat voor de volgende klassiekers ook het beste verhopen. Daar zijn de analisten van overtuigd.

"Dat je het met training en heel veel talent heel ver kunt brengen, dat bewijst hij. Hij is eentje die we de komende weken bij onze drie sterren gaan moeten zetten", voorspelt Dirk De Wolf in Extra Time Koers dat Mathieu van der Poel ook in wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen voor de eerste plaats gaat rijden. "Amen en uit."

Zijn podiumplaats in Sanremo was al heel knap, zeker omdat het pas kort voor de wedstrijd bekend geraakte dat hij zou meedoen. "Ik kreeg telefoon gekregen van een Nederlandse journalist die vroeg: "Kan dat, dat Van der Poel meedoet aan Milaan-Sanremo?" Als je Van der Poel heet, kan dat, ja", aldus Marc Sergeant.

VOORBEREIDING RENDEERT

Ook Jasper De Buyst schoof mee aan tafel. "Het is het moderne wielrennen: heel lang voorbereiden kan meteen lonen tot resultaat. Kijk naar Van Aert in de Omloop. Kijk naar Campenaerts, die vijfde wordt in de Omloop zonder voordien te koersen. Als je dan die grote klasse hebt zoals Van der Poel, dan kan dit gewoon. Zo iemand gaat ook niet beginnen koersen, als hij niet voelt dat dat erin zit."