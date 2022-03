Ritwinnaar Ethan Hayter windt er geen doekjes om: "Bij aanval van Van der Poel panikeerde iedereen"

Koers maar eens rond als concurrent van Van der Poel. Altijd moet je bij de les zijn. Ethan Hayter was dat met name aan de finish: de Brit spurtte naar ritwinst in de Coppi e Bartali.

Die overwinning kwam er dus niet zonder slag of stoot. "Alpecin maakte koers en dan viel Van der Poel aan met nog 100 kilometer te gaan. Iedereen panikeerde en wilde de sprong maken, maar we hadden altijd jongens die mee waren met de verscheidene aanvalspogingen."

Het kon zo niet blijven duren, met demarrages slag om slinger, en dus namen ze bij Ineos hun verantwoordelijkheid. "We besloten dat het beter was om de koers te controleren. G (Thomas, red.) was zo sterk, ik moest hem op een bepaald moment zeggen om te vertragen."

VAN DER POEL GELOST

Aan het eind van de rit was het een dubbelslag voor Ineos: Hayter won de rit en Dunbar werd leider. "We geraakten met acht over de slotklim. UAE moest werken om ons terug te nemen en we konden Van der Poel doen lossen, dus dat was perfect." Waarna Hayter het afmaakte in een sprint van een groep van ruim vijftien man.