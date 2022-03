Spurtbom openhartig: "Ik was op weg naar de top, mijn verslaafde broer naar het dal"

Ze is kattenrap en ze wint de ene race na de andere. Maar er is meer te vertellen over Lorena Wiebes.

De 23-jarige spurtbom doet het de laatste jaren prima en rijgt de overwinningen aan elkaar. Maar er zijn ook gevoelige verhalen te vertellen over Wiebes.

"Drie jaar geleden heb ik deelgenomen aan het tv-programma Verslaafd. Om mijn zes jaar oudere broer Enrico te helpen. Als laatste redmiddel. Hij was verslaafd aan cocaïne. Ik was op dat moment bezig met het bereiken van de top in mijn wielercarrière, hij was op weg naar het dal", aldus Wiebes in Het Nieuwsblad.

Wou helpen

"Ik was bang voor de reacties in het wielerpeloton, want niemand wist van de problemen thuis. Mensen oordelen snel, maar je moet je daar overheen zetten. En de reacties waren daarna alleen positief."

"Ik wou hem helpen. Met resultaat, want het kwam allemaal goed. Hij is nu clean, heeft vast werk, voetbalt weer en komt vaak kijken naar mijn wedstrijden.”