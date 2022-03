🎥 Van Wilder valt in slotkilometer maar ploegmaat spurt voor Quick-Step naar zege, João Almeida nieuwe leider

Quick-Step kan nog winnen! Het leek nochtans weer niet mee te zitten, met Van Wilder die in de slotkilometer ten val kwam in de vijfde rit in Catalonië. Een ploegmaat won.

Die ploegmaat, dat is Ethan Vernon. De 21-jarige Brit is neoprof en is de man wiens kaart getrokken werd door Quick-Step Alpha Vinyl in de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië. Die mondde zoals verwacht uit in een massasprint.

Het was wel nog een chaotische finale door die valpartij van Van Wilder. Vernon behield echter de goeie focus en positie: hij spurtte naar de eerste overwinning uit zijn nog jonge profcarrière. Bauhaus moest het stellen met de tweede plaats, Godon werd derde.

🚴🇪🇸 | Wat een chaos! En wie komt er in die chaos als eerste over de streep? Vernon sprint naar zijn eerste profzege! 🙌🇬🇧 #VoltaCatalunya101



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/iR3GUht3qv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 25, 2022

João Almeida had onderweg welgeteld één bonificatieseconde opgeraapt en dat was voldoende om de leiding het algemeen klassement over te nemen van Quintana.