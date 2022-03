Cian Uijtdebroeks blijft indruk maken in Italië en krijgt lof: "Terugval zou normaal zijn, maar ..."

Om Cian Uijtdebroeks nu al een groeibriljant te noemen is al een understatement. De 19-jarige Belg van Bora gooit bij zijn eerste koersen bij de profs meteen hoge ogen.

Afgelopen weekend werd Uijtdebroeks 7e in de eendagskoers Per Sempre Alfredo, deze week is hij sterk bezig in de Coppi e Bartali.

Na drie dagen (18e, 8e en 7e in de daguitslag) staat hij knap zevende in het klassement en dat doet het beste vermoeden.

Consistentie

"Soms vechten jonge renners met hun consistentie, maar voorlopig doet Cian dat goed", aldus ploegleider Rolf Aldag bij Sporza.

"Een terugval de komende dagen zou uiteraard normaal zijn, maar hij oogt stabiel en hij verbetert zelfs elke dag."