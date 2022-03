Voor Dries De Bondt is de E3 al zijn Ronde van Vlaanderen: "Verwacht sterke Van Aert, Asgreen en Pedersen"

Voor mannen als Van Aert is de E3 een repetitie voor de Ronde van Vlaanderen. Voor Dries De Bondt is de E3 het hoofdgerecht, want de Ronde staat niet op zijn programma.

Wielerkrant sprak kort voor de middag met Dries De Bondt in Harelbeke. "We starten met een redelijk sterke ploeg in de breedte, maar zonder uitgesproken kopman. We gaan proberen om daar gebruik van te maken, omdat er naar ons niet zoveel gekeken zal worden. We gaan proberen om stelselmatig naar voren op te schuiven, zodat we telkens in een goede situatie verzeild geraken."

Dat is zowat de algemene betrachting van Alpecin-Fenix in de E3. "Ik mag samen met Michael Gogl en Gianni Vermeersch het langste wachten, maar we willen al in een goede situatie zitten voor de groten eraan beginnen rammelen. Als ik zelf mag kiezen en ik daarna de vrijheid krijg, zou ik graag op Kortekeer gaan. Omdat vlak nadien de Taaienberg volgt."

EERSTE SCHIFTING OP TAAIENBERG

De Taaienberg heeft De Bondt aangekruist. "Daar vindt de eerste schifting plaats. Als het enigszins mogelijk is, ga ik proberen om te anticiperen, om zeker mee over de Taaienberg te geraken. Ik denk dat dat één van de belangrijkste punten van de koers is. Als je daar niet mee bent, wordt het heel moeilijk."

Wie zijn de grootste favorieten in de E3? "Ik verwacht een sterke Wout van Aert, Kasper Asgreen en Mads Pedersen. Dat zijn de mannen waar iedereen wat zal naar kijken. Het is moeilijk in te schatten wie ziek geweest is en wie niet. Bij het blok van Quick-Step is Ballerini in goede doen, hem zouden ze wel eens vooruit kunnen sturen. Voorts gaan we vooral met onszelf bezig zijn."

GEEN RONDE

En wat zijn eigen programma betreft kwam De Bondt met nieuws. "Ik ga zelf de Ronde van Vlaanderen niet rijden." Dat maakt de E3 des te belangrijker voor de voormalig Belgisch kampioen. "Voor mij is dit mijn Ronde van Vlaanderen."