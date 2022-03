Winnaar Milaan-Sanremo ook een man om in de E3 in het oog te houden: "Sommigen zullen het tactisch spelen"

In Milaan-Sanremo hield niet iedereen hem in het oog en dat zouden ze zich bkelagen. In de E3 zal hij wellicht niet meer aan de aandacht van de concurrentie ontsnappen.

Dan hebben we het uiteraard over Matej Mohorič, de man die zijn inspanning in de straten van Sanremo doortrok tot op de streep. "We zijn weer bijna een week na Milaan-Sanremo. Ik denk wel dat ik gerecupereerd ben. Ik hoop ook in de koers goed te herstellen", gaf Mohorič mee voor de start van de E3 in Harelbeke. DE BENEN ZULLEN SPREKEN Als dat lukt, kan Matej Mohorič ook in deze klassieker opnieuw een rol van betekenis spelen. "Ik ben er klaar voor", verzekert de Sloveen van Bahrein Victorious. "We zullen zien hoe de benen zijn en hoe de anderen het doen." Het zullen de gekende Vlaamse hellingen zijn die bepalen wie in de E3 Saxo Bank Classic kans maakt. "Sommigen zullen het op de hellingen ook tactisch spelen, denk ik."