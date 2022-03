🎥 Van der Poel bespreekt zijn straf nummer in Italië: "Ik probeer om nooit op te geven, ik heb me geamuseerd"

Met een straf nummer in Italië heeft Mathieu van der Poel zich nog maar eens op de wielerkaart gezet. Naar de zege spurten na eerder lang in de aanval te zijn geweest: het is weinigen gegeven.

Mathieu van der Poel speelde het wel klaar in de vierde etappe van de Coppi e Bartali. "Ik had de overwinning niet echt meer verwacht", reageert de ritwinnaar in een video van Cycling Pro Net. "Ik had een vrij grote kloof na de afdaling van die lange beklimming. Nadien kwam ik bij de koplopers en ontstond er opnieuw een mooie kloof, maar ze reden die dicht."

Vervolgens was het met een groep van zo'n 45 man naar de meet gaan. "Ik focuste op de sprint. Ik probeerde een beetje te herstellen en had nog de benen om een goede sprint te rijden. Ik probeer om nooit op te geven. Ik voelde me goed en heb me eigenlijk wel geamuseerd. Dit is de manier waarop ik graag koers. Ik vond het leuk."

Komen er in deze Coppi e Bartali nog meer straffe stoten aan? "We zullen zien hoe ik me voel na deze inspanning", kon er een lachje af bij Van der Poel.