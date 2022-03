Herman Frison legt uit waarom Wout van Aert niet voor Lotto Soudal koos

Jumbo Visma is heer en meester in de koers, zaken die je volgens Herman Frison niet kan vergelijken met bijvoorbeeld Lotto Soudal.

Lotto Soudal beleefde niet bepaald de beste jaren, maar dat heeft voor Frison duidelijk zijn oorzaken. “Dat heeft alles met budgetten te maken. Jumbo-Visma heeft zeventig personeelsleden voor dertig renners”, zegt Frison aan Het Nieuwsblad.

“Wout van Aert heeft twee keer bij mij thuis aan de tafel gezeten om te babbelen, maar achteraf bekeken denk ik dat hij de juiste keuze heeft gemaakt door naar Jumbo-Visma te gaan. Die omkadering konden wij niet bieden.”

Het nieuwe bewind van de ploeg zorgt nu zelfs voor een mogelijk einde in de World Tour. “De mannen die punten moesten aanleveren - Degenkolb en Gilbert - deden dat niet. Dat waren niet onze transfers. Eerlijk, ik ben blij dat de jongeren het momenteel goed doen. Van Gilske, De Lie… Ik zag Arnaud een eerste keer op de GP Vermarc, waar hij als eerstejaars belofte derde werd tussen de profs. Ik heb meteen naar Lelangue gebeld: Direct laten tekenen of Quick-Step is ermee weg. Ze hebben geluisterd.”