Bouhanni sprint naar 70e overwinning van carrière, Weemaes eindigt op plek 5

Geen Gent-Wevelgem, Ronde van Catalonië of GP Industria voor Nacer Bouhanni. De Franse sprinter koos ervoor om in eigen land te blijven en dat bleek een juiste keuze te zijn.

In Frankrijk werd de Roue Tourangelle (1.1) gereden, een wedstrijd van 200km met aankomst in Tours. Het profiel van de etappe was allesbehalve vlak met nog enkele stevige kuitenbijters in de laatste 40 km maar toch spurtte een grote groep voor de zege.

Van de 39 renners die de slag overleefden, toonde Nacer Bouhanni van Arkéa Samsic zich de snelste. Hij haalde het voor zijn landgenoten Coquard, Dujardin en Boudat. Op de 5e plek eindigde onze landgenoot Sascha Weemaes van Sport Vlaanderen-Baloise.

Opvallend, het was al de 70e zege voor Bouhanni in zijn carrière. Het merendeel van zijn zeges behaalde hij in het lagere .1-circuit, al heeft hij ook 3 Giro en Vuelta-ritzegesn op zijn naam staan.