Ineos mag opgelucht ademhalen want Carapaz staat er weer na zege in zware rit: "Daar ligt ook mijn kracht"

Met het oog op het groterondewerk kan Ineos opgelucht ademhalen. Richard Carapaz staat er weer helemaal. Dat bewijst zijn ritzege in de Ronde van Catalonië.

De voormalige Girowinnaar had het moeilijk in de Tirreno-Adriatico en moest daar afstappen. Inmiddels laat de Ecuadoriaan opnieuw de betere kant van zichzelf zien: hij en Higuita waren de twee beteren op weg naar Cambrils. De zege ging naar Carapaz.

ALLES OF NIETS

"We wisten dat het een moeilijke etappe ging worden, eerst en vooral door de regen en door de beklimmingen. Het was een zwaar parcours, maar daar ligt ook mijn kracht. We hebben de aanval op voorhand gepland", geeft Carapaz aan dat het zeker geen toeval was. "Het was alles of niets. We hebben het goed gedaan. Er was een goede samenwerking."

En ieder had vooraan zo zijn eigen belang. "Sergio Higuita was ook geïnteresseerd in het verbeteren van zijn klassement. Hij staat voor mij in het klassement, maar we voelden ons beiden goed. Het kan misschien wel eens opnieuw alles of niets zijn."