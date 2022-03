Net geen nieuwe triomf Jumbo-Visma: Eritreeër Biniam Girmay zorgt voor sensatie in Gent-Wevelgem!

Geen nieuwe triomf voor Jumbo-Visma, wel één voor Intermarché. De 21-jarige Eritreeër Biniam Girmay had al veel indruk gemaakt. Nu heeft hij ook Gent-Wevelgem gewonnen.

De zeven vroege vluchters van dienst waren Wallays, Konychev, Arndt, Jacobs, Robeet, De Vylder en Saughstad. Eens die vertrokken waren, kwam er pas opschudding voorbij De Moeren met enkele valpartijtjes. Ook de immer ongelukkige Vanmarcke lag er eens te meer bij. Oss moest zelfs afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Op de Kemmelberg barste de koers los. Een groepje met Van Avermaet, Asgreen en Mohorič reed naar de leiders. Ook de tweede keer de Kemmelberg werd aan een stevig tempo afgehaspeld. Ook nu keerden nog wel een pak renners terug uit de achtergrond. Bij de derde passage gooide Van Aert dan echt zijn kaarten op tafel. Mohorič, Kragh Andersen, Asgreen, Van Baarle, Pedersen, Benoot en Laporte maakten de aansluiting.

Jumbo-Visma weer goed vertegenwoordigd dus in deze groep, die nog groter werd. Ook Girmay geraakte zo weer vooraan en reageerde ook prima op een versnelling van Laporte. Belgen Stuyven en Van Gestel glipten mee. Een groep van vier mannen met snelle benen. Kopman Van Aert gunde Laporte deze kans wel. Een tegenaanval van Van Avermaet en Tiller mislukte.

De koers was wel nog niet gereden, want de dreiging van een terugkeer van het peloton bleef. Zo ver kwam het echter niet. Girmay zette vanuit de vierde positie de sprint aan en daar had niemand nog een antwoord op. Het werd vooral een duel tussen Girmay en Laporte: de 21-jarige Eritreeër bleef de Fransman voor. De eerste Afrikaan op de erelijst van Gent-Wevelgem, een geweldig succes van Intermarché-Wanty-Gobert.