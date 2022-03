Tony Martin laat olympische medaille veilen om slachtoffers van oorlog in Oekraïne te helpen

Tony Martin is een man met het hart op de juiste plaats. De oorlog in Oekraïne laat ook hem niet onberoerd. Daarom wil de Duitser iets doen voor de slachtoffers.

De ex-renner heeft in Bild am Sonntag verklaard dat hij een olympische medaille laat veilen. Het bedrag dat de veiling oplevert, moet dienen om de slachtoffers van de oorlog bij te staan. Het eerste bod dat is binnengelopen, is 5000 euro waard.

OLYMPISCH ZILVER OP DE VEILING

Het eremetaal dat geveild wordt, is de zilveren medaille die Tony Martin behaalde in de individuele tijdrit op de Olympische Spelen in 2012. Dat was ook het eerste jaar in een periode van drie seizoenen dat Der Pantzerwagen voor Quick-Step reed.

De veiling loopt nog tot 9 april. Nog meer dan voldoende tijd dus om nog een hoger bedrag voor de medaille te ontvangen en zo de Oekraïners nog meer te kunnen helpen.