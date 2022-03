Interview Vroege zege in achterhoofd Kristoff met oog op Belgische klassiekers: "Ik weet dat ik op mijn sprint kan vertrouwen"

Met Brugge-De Panne is een periode van Belgische klassiekers begonnen. Alexander Kristoff was er woensdag niet bij, maar gaat nu wel weer zijn opwachting maken in Gent-Wevelgem.

Terwijl de Noor vorig jaar tot augustus moest wachten op een eerste zege, opende hij zijn rekening voor Intermarché-Wanty-Gobert in februari al in de Clasica de Almeria. Dat een immense vertrouwensboost noemen is misschien overdreven, maar die vroege zege heeft Kristoff zeker deugd gedaan. 1 ZEGE PLUS ENKELE PODIUMPLAATSEN "Het heeft mijn vertrouwen wel enigszins opgekrikt. Het is één koers die ik gewonnen heb. Daarnaast heb ik ook enkele podiumplaatsen verzameld. Ik heb getraind op mijn snelheid aan de meet. Ik weet dat ik op mijn sprint kan vertrouwen", maakt Kristoff zich sterk. En dan zal het kwestie zijn om de kansen te grijpen wanneer deze zich voordoen? "Je moet er staan op het moment dat het nodig is. Het rijden van mijn eerste Tirreno-Adriatico heeft mij goed gedaan. Met hetzelfde gevoel zak ik af naar de Belgische klassiekers."