Wout van Aert vindt het jammer dat ploegmaat net zege misloopt: "Ik had op betere benen gehoopt"

Wout van Aert heeft zichzelf niet opgevolgd in Gent-Wevelgem. Ook een ploegmaat deed dat niet, al scheelde dat uiteindelijk niet zoveel.

Van Aert meende na afloop wel dat Jumbo-Visma opnieuw een goed figuur sloeg. Zelf hoopte de Belgische kampioen op een betere dag. "We reden een goede koers en mogen tevreden terugkijken. Ikzelf had vandaag misschien op iets betere benen gehoopt, maar we hebben met het hele team voor de overwinning gereden."

Nochtans leek Van Aert op de Kemmelberg wel even opnieuw iedereen op achterstand te zetten. "De Kemmelberg is een moeilijke klim, maar niet lang. Daardoor bleven de tijdsverschillen klein. Achter ons zaten veel teams met interesse voor de sprint en zij hergroepeerden snel, dus wegblijven was onmogelijk."

"Dat in de finale Christophe Laporte wegreed in een kleine groep leidde tot een perfecte situatie. Enige smetje is dat we net de overwinning mislopen", oordeelt Van Aert.