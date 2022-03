🎥 Egan Bernal fietst opnieuw na zware valpartij van twee maand geleden

De Colombiaan Egan Bernal heeft twee maanden na het zware ongeval op training weer gefietst.

Bernal postte zondagavond een filmpje op zijn Instagramaccount. Samen met zijn vriendin Maria Fernanda Gutierrez maakte hij een fietstochtje.

"Dit is de gelukkigste dag van mijn leven", stond erbij. 'Na twee maanden en twintig gebroken botten ben ik hier weer. En ik wil meer. Ik zie jullie snel weer terug op de weg."

Bijna 14 dagen lag Bernal in het ziekenhuis nadat hij op training tegen een geparkeerde bus was gereden. De lichamelijke tol was ontzettend zwaar.

Bernal brak elf ribben, een dijbeen, een knieschijf, twee borstwervels, een halswervel, een middenhandsbeentje en een duim. Hij verloor ook een tand en had twee geperforeerde longen.