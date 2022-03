Problemen tussen Merlier en Philipsen bij Alpecin-Fenix? Roodhooft licht toe

Tim Merlier sprintte in Gent-Wevelgem naar de zesde plaats. Jasper Philipsen deed niet mee.

De vier vluchters sprintten voor de overwinning, terwijl Alpecin-Fenix enkel Gianni Vermeersch liet werken om hen terug te halen.

Geen Jasper Philipsen dus om mee te helpen de vluchters terug te halen. “Neen. We kozen ervoor om ze allebei te laten sprinten”, zegt manager Philip Roodhooft in Het Nieuwsblad.

Maar Philipsen sprintte ook niet mee voor de zesde stek. “Te chaotisch en het was toch niet voor de winst. Dat er iemand van ons twee zich moest opofferen? Dat wordt niet gedaan.”

Het blijft toch een beetje vreemd, met twee sprinters, zonder rangorde. “Neen, dit is toch logisch? Kijk maar naar de andere ploegen: Ballerini-Jakobsen bij Quick-Step, Stuyven-Pedersen bij Trek… Ook zij mochten allemaal hun kans gaan.”

“Wij hebben ervoor gekozen om beiden uit te spelen voor de spurt. Vermeersch kreeg gewoon geen steun van andere ploegen, zo simpel was het. Voor alle duidelijkheid: er is geen probleem met Philipsen en Merlier. Dat is er nog nooit geweest en na de wedstrijd heb ik ook geen van beiden horen klagen.”