Vermeersch wint de 'toss' van Vansevenant, Container Cup vanavond van start!

Ook dit jaar gaat de Container Cup opnieuw van start. Op dag 1 is er meteen een clash tussen wielrenners, later komen ook twee vrouwelijke crossers aan het werk.

We zijn klaar voor het derde seizoen van de Container Cup, waar in seizoen 1 onder meer Wout van Aert en vooral Mathieu van der Poel grote sier maakten.

Het nieuwe seizoen wordt afgetrapt met een nieuwe clash tussen wielrenners. Florian Vermeersch en Mauri Vansevenant nemen het tegen elkaar op bij de eerste aflevering op maandag 28 maart.

Toss

Vermeersch won alvast de toss en besloot om Vansevenant te laten beginnen, waardoor hij zelf vanuit de kleedkamer van de Rode Duivels kan spieden en zijn tactiek eventueel aanpassen.

Later zien we ook nog Lucinda Brand strijden tegen Sanne Cant (19 april) en ook Eli Iserbyt tegen Joran Wyseure (25 april).