Gazprom-renners vrij nadat activiteiten werden gestopt, manager kritisch voor UCI: "Ze spelen liever politieke spelletjes"

Gazprom-RusVelo laat al zijn renners gaan. Nadat de UCI de ploeg schorste, zijn nu alle activiteiten gestopt. Dat betekent dat renners en stafleden vrij zijn.

Teammanager Renat Kamidulin bevestigt aan Cyclingnews dat alle activiteiten stopgezet zijn. "We zijn nog altijd aan het zoeken naar een sponsor, maar er is nog niets concreet. Ik kan de 52 renners en stafleden niet vragen om nog langer te wachten."

De UCI hielp ons helemaal niet

Russische en Wit-Russische ploegen mogen niet meer deelnemen aan competitie. Een sanctie genomen door de UCI na de Russiche inval in Oekraïne. Gazprom was bereid om onder een andere nationaliteit dan de Russische te koersen. "De renners waren akkoord, maar de UCI zei 'neen' en hielp ons helemaal niet."

Alle renners van Gazprom-RusVelo zijn vrij. Ilnur Zakarin is de meest bekende. De kans dat ze in het midden van het seizoen een nieuwe ploeg vinden, is klein. "De wielerwereld is aan het kijken wat de UCI doet om te helpen, maar ze spelen liever politieke spelletjes. De UCI wilde een Russische ploeg straffen, maar het straft renners uit Italië, Noorwegen, Spanje en zelfs Costa Rica."