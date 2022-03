Campenaerts na DDV: "Benoot en Van der Poel pokeren niet" en "Als je telefoneert en ze nemen niet op, ben je weg"

Victor Campenaerts hield woord: hij was top in Dwars door Vlaanderen. Van der Poel en Benoot namen wel de eerste twee plekjes in. Ook die laatste podiumplaats haalde Campenaerts net niet binnen.

Campenaerts reed een agressieve koers en probeerde onder andere aan een brug weg te rijden. "Dirk De Wolf zou zeggen: het was getelofoneerd. Maar als je telefoneert en ze nemen niet op, ben je ook weg", kreeg de Lotto-man met een hilarische quote iedereen aan het lachen. "Ik dacht dat ik de benen had om te winnen. Iedereen zat toch à bloc."

Met tactisch de juiste keuzes maken, heeft Campenaerts het wel eens moeilijker. "Ik zal zeker niet zeggen dat ik tactisch de beste ben, maar ik denk niet dat ik grote fouten heb gemaakt. Tiesj Benoot en Mathieu van der Poel zijn geen jongens die veel pokeren, die rijden voor de overwinning."

NET OP PIDCOCK GEREAGEERD

Toen Benoot met die aanval op de proppen kwam, ging Campenaerts niet mee. Terwijl Benoot hem wel enkele keren gaan halen was. "Ik had juist gereageerd op Pidcock. Als ik nog eens zou reageren, ging de rest ook weer mee zijn. Die Turner gaf nog een zeer goede indruk. Ik hoopte dat die het gat zou dichtrijden. Ik voelde dat ik ook nog wel een sprint in de benen had. Ik had graag op het podium gestaan."

Helaas, het werd net niet. "Pidcock in de sprint kloppen, is toch ook niet zo makkelijk. Ik heb gedaan wat ik kon doen. Het is niet geworden wat ik wou, ik wou winnen. Een podiumplaats had een mooie troostprijs geweest." En wat kan er zondag in de Ronde? "Ik denk dat ik al vaker gezegd heb dat koersen boven de 200 kilometer niet echt mijn ding zijn, maar ik sta zondag aan de start en ga er het beste van proberen maken."

STAP VOORUIT GEZET

Campenaerts blijft wel groeien als renner. "Vorig jaar was ik ook mee in Dwars door Vlaanderen, maar dat was meer door anticiperen en tussen hangen en wurgen. Nu rijd ik een finale tegen beste renners. Ik was niet mee op de manier dat Politt mee was. Heel goeie coureur, maar die heeft niet de schifting in de finale overleefd. Na mijn vijfde plek in de Omloop, ondanks veel pech, dacht ik al wel dat ik die stap vooruit had gezet."