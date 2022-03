Dan toch Alaphilippe in De Ronde? "Dat is voor hem nu moeilijker dan de Ronde en daarom gaat hij daarvoor"

Julian Alaphilippe dook deze week op training op tijdens de verkenning van de Oude Kwaremont met Kasper Asgreen. De vraag is: komt hij alsnog aan de start?

Donderdagnamiddag geeft Quick-Step - Alpha Vinyl op een persconferentie zijn namen prijs voor de Ronde van Vlaanderen.

Normaal gezien is daar geen Julian Alaphilippe bij, al weet je maar nooit. "Hij ergert zich vooral dat hij nog nooit Luik - Bastenaken - Luik heeft gewonnen, dat is nu belangrijker dan het Vlaamse voorjaar", aldus Michel Wuyts enkele weken geleden al in Wuyts & Boonen.

"Hij gaat nu de uitdaging met Luik aan, omdat die koers volgens Julian volgens mij moeilijker is om te winnen dan de Ronde van Vlaanderen in de toekomst", pikte Tom Boonen in.

"Voor de totaliteit van zijn erelijst is het leuker om ze te combineren. De Ronde ligt hem beter, maar in Luik is de concurrentie jong en worden ze steeds beter."