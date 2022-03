Lefevere erg kritisch na 'geval Honoré': "Pissed, foute beslissing"

Quick-Step - Alpha Vinyl kon dit seizoen tot op heden nog niet al te veel laten zien in het Vlaamse voorjaar. En dus is de vraag: hoe gaat Patrick Lefevere daarmee om?

"We moeten een kat een kat noemen: het is niet leuk, het was niet goed", aldus Lefevere na een nieuwe ontgoocheling in de E3 Harelbeke.

"Maar het is ook geen echte verrassing, met alle zieken en geblesseerden. Het zijn er teveel op dit moment gewoon."

Ervaring

"We moeten ook kritisch naar onszelf kijken", vindt Lefevere. "Ik ben pissed over de zaak Honoré. Woensdag zat hij een theetje te drinken met een dikke trui en voelde hij zich niet goed, donderdag is beslist dat hij toch kon rijden en donderdagnacht maakt hij opnieuw koorts en kan hij niet starten."

"Ik zeg niet dat we de koers met zeven wel hadden kunnen winnen, maar het is een foute beslissing. Een halve Keisse is nog meer waard dan een zieke Honoré. Ik verwijt hem niets, maar onze dokters en ploegleiders hebben ervaring genoeg."