Lotto-Soudal in degradatienood, grote baas mengt zich in debatten

In de World Tour heeft Gent - Wevelgem voor wat verschuivingen onderaan gezorgd. En dat is niet voor elke Belgische club even belangrijk. Zeker Lotto-Soudal moet gaan opletten.

Met Lotto-Soudal gaat het momenteel niet al te denderend op de World Tour-ranking, want het team staat amper 20e.

De top-18 is zeker van nog drie jaar World Tour en dus is het zaak om de komende maanden de jacht op Cofidis en co in te zetten.

Pech

"Op woensdag reed Caleb Ewan nog vlot over de Poggio, een dag later moest hij ziek afmelden. Ook in Brugge - De Panne en Gent - Wevelgem had hij kunnen scoren. En ook Campenaerts had pech in Harelbeke, terwijl De Lie wordt opgehouden door een val in De Panne."

"We hebben na een uitstekende start vooral pech gehad", gaat John Lelangue verder in Het Nieuwsblad. Wij koersen nog altijd niet in functie van de punten. Wij koersen om te winnen. Als we daarin slagen, komen de punten vanzelf."