Pidcock komt helemaal boven water: "Het was eraan te zien dat het eerste Vlaamse klassieker voor Pogačar was"

Geen maagproblemen, deze keer. Pidcock was op de afspraak in Dwars door Vlaanderen. Pogačar daarentegen zat niet in de kopgroep. Een gebrek aan ervaring in dit soort koersen, volgens Pidcock.

"Dit was een heel andere finale dan anders in Dwars door Vlaanderen, maar ik heb ervan genoten hoe we op het einde koersten", sprak de als derde gefinishte Pidcock. " Uiteraard had ik het gevoel dat ik kon winnen. Iedereen uit die kopgroep had kunnen winnen."

Wie niet kon winnen, was Pogačar, want die was er vooraan niet bij. Daar had Pidcock een verklaring voor. "Het was eraan te zien dat dit de eerste Vlaamse klassieker was voor Pogačar. Positionering is hier even belangrijk als de benen."

Ik heb zonder aarzelingen gekoerst

Zelf lijkt Pidcock enkele dagen voor de Ronde van Vlaanderen helemaal terug, na de eerdere maagproblemen. Wat een opsteker voor de Brit van Ineos. "Ik voelde me sterk. Ik heb zonder aarzelingen gekoerst. Dat is belangrijk, om vertrouwen op te doen voor zondag."

Als nu de weersomstandigheden ook nog willen meezitten in de Ronde van Vlaanderen... Er doen weersvoorspellingen die erop wijzen dat het wel eens fris kan zijn. "De zon gaat schijnen, toch? Misschien zal het 's ochtends wat koud zijn. Zolang het niet regent, is het goed."