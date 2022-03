Publiekslieveling Lampaert bespreekt moeilijke periode waar Quick-Step door gaat: "Belangrijk dat Declerq terug is"

Als er één iemand aan de start de lieveling van het publiek was, dan wel Yves Lampaert. Tim Declercq verscheen ook aan zijn zijde tijdens de ploegenpresentatie.

"Ik ben naar school geweest in Roeselare, dus ik ben altijd tevreden om weer terug te komen", aldus Yves Lampaert voor aanvang van Dwars door Vlaanderen. "Het is moeilijk te zeggen wat het gaat worden op het hertekend parcours. Dat kan alle kanten uitgaan. Hopelijk is het koers van in het begin."

AANVALLEN

Het is tot dusver niet het gemakkelijkste jaar voor Quick-Step Alpha Vinyl. "We hebben al wat problemen gehad. Ik denk dat we stilletjes aan aan het terugkomen zijn. Ik hoop dat het nog niet te laat is. Het is niet tof dat we het moeilijk hebben. Het is niet dat we het slecht doen, maar het klopt dat het in de klassiekers nog niet goed geweest is. We gaan proberen om aan te vallen en de koers te winnen, maar we gaan zien of dat mogelijk is."

En Quick-Step heeft wel een opsteker van formaat gekregen. "Het is toch wel belangrijk dat Tim Declerq terug is. Het is altijd leuk koersen met Tim en tof om hem erbij te hebben", zegt Lampaert over de terugkeer van de meesterknecht van de Wolfpack.

GENT-WEVELGEM EEN MEEVALLER

Voor Lampaert is deze Dwars door Vlaanderen weer een gelegenheid om opnieuw een stap vooruit te zetten. "Gent-Wevelgem was voor mij zeker een meevaller, na ziek te zijn geweest. Het was zeker niet makkelijk om mee in die eerste groep te zitten. Hopelijk gaat het nu iets makkelijker en kan ik wat mee koersen."