Tiesj Benoot voelt zich alsmaar sterker worden: "Dat Van der Poel goed was, was al duidelijk"

Tiesj Benoot reed een sterke én slimme koers in Dwars door Vlaanderen. Enkel Mathieu van der Poel bleef hem voor. Niet de eerste de beste, natuurlijk.

Het was polsen naar de overheersende emotie bij Benoot. "Teleurgesteld of tevreden? Een beetje van beiden. Ik heb stilaan wel het gevoel dat de conditie écht goed is. Dit is nog maar mijn zesde koers van het seizoen. Ik voelde mij in de finale echt bij de sterksten."

'POGI' WAKKER GESCHUD

Een tweede plek blijft echter ondankbaar. "Natuurlijk wil je die koers winnen. Ik heb ook echt geprobeerd. Ik ben er alleen naartoe gegaan." Dingen bijgeleerd met het oog op zondag? "Dat Mathieu van der Poel goed was, was al wel duidelijk. Dat is niet iets dat we bijgeleerd hebben. Pidcock was wel al beter, dat was een grote verrassing voor mij. Ineos kwam goed voor de dag. Voorts denk ik dat Pogačar wakker geschud is."

Koersen over de Vlaamse kasseien, het is toch iets apart. "Als het niet bergop gaat, is het moeilijk om een gat dicht te rijden. Zijn positie was niet goed en dan weet je dat het moeilijk wordt. Buiten hem waren we met de zes-zeven sterkste renners weg."

NOG ANDERS MET LAPORTE ERBIJ

Benoot was in Dwars door Vlaanderen de uitgesproken kopman bij Jumbo-Visma. Naast Wout van Aert was ook Christophe Laporte afwezig. "Met Christophe erbij was het nog een andere situatie geweest. Hij had tegen Mathieu van der Poel meer kans gemaakt."