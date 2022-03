Tim Wellens met veel vraagtekens aan de start van Dwars door Vlaanderen: "Ik hoop een rol te kunnen spelen"

Een van de grote vraagtekens in Dwars door Vlaanderen woensdag is Tim Wellens. De renner van Lotto-Soudal begon sterk aan het seizoen maar viel daarna weer even weg door ziekte.

Na enkele goede races in het begin van het seizoen met twee overwinningen en een achtste plaats in de Strade Bianche, moest Tim Wellens in de voorlaatste etappe van de Tirreno-Adriatico opgeven door ziekte. Nu staat hij er opnieuw om Lotto-Soudal te versterken in de koersen van de waarheid.

"Achteraf bleek het een goede beslissing te zijn om op te geven. Ik voelde me niet zo goed en dat gevoel werd de dagen daarna alleen maar slechter. Ik moest herstellen en kon even niet trainen", klinkt het bij Wellens.

Na zijn herstel koos Wellens voor een kleine stage in Maastricht voor een verkenning van de Waalse klassiekers en de Amstel Gold Race. "Dag na dag voelde ik me beter, waardoor ik voorstelde aan de ploegleiding om me op te stellen in Dwars door Vlaanderen."

Maar of hij een rol van betekenis zal spelen, daar is Wellens zelf niet zeker van. "Ik hoop een rol te spelen in de finale maar ik heb in de andere klassiekers al een sterke ploeg gezien. De Lie zit in een goede flow en Campenaerts heeft van Dwars door Vlaanderen zijn doel gemaakt. Dat is enkel goed voor ons. Hoe meer opties we hebben, hoe groter de kans op een goed resultaat", besluit hij.