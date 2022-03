Victor Campenaerts legt uit waarom het voor hem D-day is in Dwars door Vlaanderen

De d-day van het voorjaar is aangebroken voor Victor Campenaerts, die van Dwars door Vlaanderen een groot doel gemaakt heeft. Waarom juist die wedstrijd?

"Ik denk dat dat vooral is omdat ik vorig jaar het gevoel had dat ik in een goede situatie zat", verklaarde Campenaerts voor aanvang van de wedstrijd in startplaats Roeselare. "In de beste situatie waar ik al had ingezeten in de klassiekers. En dan denk je dat dit de koers is die u het beste ligt. Dit is ook een beetje een kortere koers in vergelijking met andere koersen."

Ik ken het parcours perfect

Het is geen geheim dat Victor Campenaerts verschillende malen het nieuwe parcours gaan verkennen is. De renner van Lotto Soudal mag dus niet voor verrassingen komen te staan. "Ik ken het parcours perfect. Het lijkt zelfs niet helemaal meer op het vorige parcours."

Wat denkt hij ervan dat bijvoorbeeld een Pogačar ook meedoet? "Er gingen sowieso een deel nieuwe renners aan de start staan. We zullen het zien. Ik denk wel dat ik er bij zal zijn in de finale. We gaan er het beste van maken", besluit de man die Dwars door Vlaanderen met rood in zijn agenda heeft aangekruist.