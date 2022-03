🎥 Alexey Lutsenko deelt beelden van windvlaag die tot valpartij en sleutelbeenbreuk leidde

Het weer kan in de koers tot ernstige blessures leiden. Vraag maar aan Lutsenko. Een windvlaag deed hem vallen op training.

Onlangs geraakte al bekend dat Alexey Lutsenko zijn sleutelbeenbreuk gebroken had door een valpartij op training. De renner van Astana heeft nu ook de beelden gedeeld op sociale media waarop te zien is hoe de val juist tot stand kwam.

In de eerste seconden van het filmpje is al te zien dat de wind fel blaast. Ineens komt er dan nog eens een extra windstoot, waardoor Lutsenko onderuit gaat en ook zijn trainingsmakker meeneemt in zijn val. Met alle gevolgen vandien dus.

Lutsenko moet door deze crash enkele belangrijke wedstrijden missen dit voorjaar. Zonde om op zo'n manier ten val te komen, maar gedane zaken nemen geen keer. Zo spoedig mogelijk herstellen is nu wat hem rest.