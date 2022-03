📷 Eritrea eert zijn wielerhelden: vooral Biniam Girmay uiteraard als een koning ontvangen

Eritrea werd al gek na de tweede plek van Biniam Girmay op het WK bij de U23. De wielerheld uit zijn land kon ook na zijn zege in Gent-Wevelgem op een feestelijke ontvangst rekenen.

Een praalstoet trok door de straten van Asmara, de hoofdstad van Eritrea en tevens de woonplaats van Biniam Girmay, met een massa volk langs de kant om de wielerhelden aan te moedigen. Het ging echter niet enkel om de overwinning van Girmay in Gent-Wevelgem.

Eritrea had nog een andere reden om te feesten: het had zeven gouden medailles behaald op de Afrikaanse kampioenschappen. Dat zal de populariteit van het wielrennen daar enkel nog doen toenemen. Al staat de triomf van Girmay in Gent-Wevelgem uiteraard helemaal bovenaan wanneer het over wielergeschiedenis gaat.

De renner van Intermarché-Wanty-Gobert is inmiddels ook herenigd met vrouw en kind. Hij keek er naar uit om naar huis terug te keren en hen terug te zien, nadat hij het in Europa drie maanden zonder hen had moeten stellen.