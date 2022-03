🎥 Quick-Step en Lotto in Ronde: geen Alaphilippe uit de hoed getoverd bij Wolfpack, Campenaerts spreekt filmpje in

Voor teams als Quick-Step en Lotto is de Ronde een superbelangrijke afspraak. Alaphilippe zal geen deel uitmaken van de selectie van Quick-Step. In die van Lotto valt de naam van Wellens op.

Belgische ploegen als Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto Soudal willen uiteraard scoren in de Ronde van Vlaanderen, ook al zijn de topfavorieten in andere teams te vinden. Bij Quick-Step was het sowieso voorzien dat Alaphilippe niet zou meedoen. Dat werd recent toch in twijfel getrokken, omdat de wereldkampioen een verkenning had meegedaan en de resultaten in de klassiekers voorlopig uitblijven.

Quick-Step heeft zich echter aan het plan gehouden: titelverdediger Kasper Asgreen is de uitgesproken kopman. Om nuttig werk op te knappen, rekent het ook op Tim Declercq, die in Dwars door Vlaanderen nog maar pas zijn terugkeer maakte. Andere renners van de ploeg aan de start zijn Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Jannik Steimle, Zdeněk Štybar en Bert Van Lerberghe.

Bij Lotto Soudal hebben ze hun selectie bekendgemaakt door middel van een filmpje, ingesproken door Victor Campenaerts. De vierde uit Dwars door Vlaanderen is één van diegenen die de eer van de ploeg hoog moet houden tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ook Tim Wellens komt aan de start. De andere Lotto-renners die de Ronde rijden, zijn Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Cédric Beullens, Roger Kluge en Sébastien Grignard.