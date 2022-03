Lotte Kopecky klaar voor nieuw gloriemoment: "Ronde van Vlaanderen wedstrijd waarvan ik hoop ze ooit te winnen"

De Strade Bianche was al een fantastisch gloriemoment voor Lotte Kopecky. De Ronde van Vlaanderen mag er gerust nog zo een worden.

Kopecky heeft de Ronde aangekaart bij één van de belangrijke afspraken van het seizoen. "Het is een wedstrijd waarvan ik hoop ze ooit te kunnen winnen", zegt de Belgische kampioene aan VRT NWS. "Dat is natuurlijk geen garantie op succes zondag."

Als je dit jaar al een kans krijgt, is er alvast geen reden om die te laten liggen. Het vertrouwen is er alvast. "Ik denk dat de conditie goed is. We hebben een supersterk SD Worx-blok aan de start. Het is afwachten wat zondag gaat geven."

DUEL KOPECKY - VAN VLEUTEN

Bij die ploeg gaat vooral de Koppenberg vaak over de tongen. "De Koppenberg is een helling die we in wedstrijd nog nooit gedaan hebben. Vandaar dat ik het moeilijk vind om die inspanning in te schatten. Ik denk niet dat we daar de wedstrijd gaan winnen, maar ik denk wel dat je daar de wedstrijd kunt verliezen." Op naar een duel Kopecky - Van Vleuten, zoals in de Strade? "Het is te hopen", lacht Kopecky. "Dat zou mooi zijn."