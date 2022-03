Tour de France te zien op Netflix: docu gaat onder meer teams van Van der Poel en Van Aert volgen in de Tour

Er is al langer sprake van dat zo'n documentaire tot stand zou komen en nu heeft de ASO het ook bevestigd. Er is hieromtrent een akkoord bereikt tussen ASO, Netflix en France Télévisions. Tussen maart en juli 2022 zullen de beelden voor deze docu vastgelegd worden.

In het eerste deel van 2023 zal de documentaire over de Tour de France 2022 dan uitgezonden worden in de vorm van een serie van acht afleveringen. De mensen achter de Tour-docu zijn dezelfden als die van 'Drive To Survive', dat de Formule 1 via Netflix weer superpopulair heeft gemaakt.

🤩 And Action! Le Tour de France will be on @NetflixFR!



🎬 A documentary series on the #TDF2022 will be filmed between March and July 2022 with the help of @Francetele and broadcast in the first half of 2023! pic.twitter.com/03uE02irVJ