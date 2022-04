Mads Pedersen ontpopt zich tot grappenmaker op persbabbel van Trek-Segafredo

Met Mads Pedersen in de ploeg valt er een hoop te lachen. Dat werd op de persbabbel van Trek-Segafredo wel duidelijk.

De Deen vond het wel een gelegenheid om uit te pakken met wat grappige antwoorden op de gestelde vragen. Zo werd er gevraagd of Trek-Segafredo misschien een team is dat mee gaat controleren, als Jumbo-Visma daarvoor past indien Van Aert niet fit geraakt. "Ja, we gaan de hele wedstrijd controleren. We gaan er een massasprint van maken, zodat Jappe (Stuyven, red.) kan sprinten."

Stuyven zat naast Pedersen en dus was het voor de voormalig wereldkampioen eenvoudig om de Belg bij zijn grappen te betrekken. "Wie de grote favoriet is? Jappe. Of ik dan zijn wiel ga volgen? Ja, maar dan win ik de sprint." De lolbroek van de ploeg was in vorm. "Ik maak geen grapje, toch?"

Goed dat het geen twintig graden zal zijn

Overigens liet Pedersen ook wel ernstigere commentaren optekenen, bijvoorbeeld over het weer. "Op training heb ik liever dat het droog is, maar het is goed voor mij dat het tijdens de koers geen 20 graden zal zijn. Ik hoop op regen voor zondag. Het is geen geheim dat ik niet goed tegen de hitte kan en ik weet nu dat het niet warmer gaat worden dan tussen de 8 en 10 graden Celsius."

De ritwinnaar uit de Ster van Bessèges en Parijs-Nice gaf bij momenten al een hele sterke indruk dit voorjaar, maar op andere ogenblikken kwam het er dan weer niet uit zoals verwacht. "Waar dat aan ligt, weet ik niet. Anders zou ik het veranderen. Het gebeurt nu eenmaal dat je soms een offday hebt. Laat ons hopen dat ik zondag een sterke dag heb, zoals in Milaan-Sanremo."