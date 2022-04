Naam van Remco Evenepoel betrokken bij één van de flauwere 1 aprilgrappen

Niet vergeten tussen het koersnieuws door: het is 1 april en dus zijn er ook 1 aprilgrappen. Evenepoel werd bij één van die grappen erbij gesleurd.

Al was het naar ons oordeel wel één van de flauwere grappen. Pickx Sports, de sportzender van Proximus, had op zijn Facebookpagina het volgende breaking news gemeld: "Remco Evenepoel zet zijn wielercarrière stop om terug te keren naar zijn eerste liefde, voetbal"!

Zoals bekend is Remco Evenepoel in zijn jeugd nog voetballer geweest bij Anderlecht en KV Mechelen. "Nadat hij de afgelopen dagen gespot was in het trainingscentrum van RSC Anderlecht, besloot hij te tekenen bij RWDM met als doel: promotie naar eerste klasse!"

Remco van Quick-Step naar Molenbeek? We dachten het niet. Aan de reacties op de Facebookpagina te zien waren er ook weinig mensen ingetrapt en was de overgrote meerderheid er zich van bewust dat dit een 1 aprilgrap was. Remco Evenepoel supportert dit weekend ongetwijfeld voor zijn ploegmaats, in de hoop dat ze het zondag goed doen in de Ronde van Vlaanderen.