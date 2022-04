Sportief directeur Jumbo-Visma: "Streep door deelname Van Aert? Momenteel denk ik dat wel"

Bij Jumbo-Visma hopen ze dat Wout van Aert de start van de Ronde nog haalt. De deelname van de Belgische kampioen staat wel op losse schroeven, zoveel is duidelijk.

Dat is ook wat sportief directeur Merijn Zeeman te vertellen had bij de NOS. "Of er een streep door zijn deelname kan? Als ik het op dit moment moet zeggen, denk ik dat wel ja", zei Zeeman donderdagavond. "De precieze diagnose hebben we nog niet."

Dit is exact de situatie die je niet wil. "Dit is super frustrerend. We hebben hier maanden naar toegewerkt. Met meetings, materiaal, trainingen, tactische sessies, analyses. We hebben fantastisch goede renners om hem heen nu, het team draait goed. Dan is het een klap als drie dagen van tevoren blijkt dat hij zeer waarschijnlijk niet mee kan doen."

OOK ZONDER VAN AERT NOG NIET VERSLAGEN

De vraag moet dan gesteld worden: kan bij afwezigheid van Van Aert ook Benoot of Laporte de Ronde winnen voor Jumbo-Visma? "Dat denk ik wel. Ze zijn geen topfavorieten zoals Wout, Van der Poel, Pogačar en Asgreen, maar Christophe heeft laten zien dat hij bij dat groepje hoort. We zijn zeker nog niet verslagen."