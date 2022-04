Arnaud De Lie na knappe zege in Nederland: "Was niet het plan om daar te zitten"

Na twee overwinningen in een massasprint eerder dit seizoen, heeft Arnaud De Lie laten zien dat hij een sprinter met inhoud is. De 20-jarige youngster won na een lastige koers de Volta Limburg Classic.

De Lie staat vooral bekend als een snelle sprinter maar in Eijsden (Nederlands Limburg) sloop hij mee met een aanval. En dat hij daar zat, was vooraf niet het plan geeft hij toe na de finish.

"We zijn hier met een sterke ploeg aan de start verschenen met als doel de winst behalen met mij of met Andreas (Kron)", klinkt het.

"Thomas De Gendt heeft het grootste deel van het kopwerk voor zich genomen terwijl de drie Duitsers ons beschermden (Schwarzmann, Kluge, Selig). Het parcours was best lastig met 4 keer de steile Gulpenberg. Daar kon je de koers niet winnen maar wel verliezen", was de analyse van De Lie.

"In de finale hebben we van tactiek moeten veranderen want het was niet echt de bedoeling dat ik mee zou gaan met aan aanval maar ik kwam er dan toch in terecht. In de sprint heb ik het dan ook gewoon afgemaakt", besluit hij.