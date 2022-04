Sarah De Bie en zoontje Georges testen in tegenstelling tot Wout van Aert negatief op corona

Geen Wout van Aert in de Ronde door, jawel, corona. Echtgenote Sarah De Bie en zoontje Georges zijn wel negatief.

Sarah De Bie heeft op sociale media gereageerd op het forfait van haar man voor de Ronde van Vlaanderen. Onder het filmpje waarin Wout van Aert het nieuw aankondigt, schrijft ze op Instagram: "Uw positieve test wisselen tegen mijn koortsblaas zodat je toch kan rijden?"

Georges en ik stellen het goed

Helaas, ook dat zal niet kunnen. Ondertussen hebben ongetwijfeld ook al veel mensen geïnformeerd naar het welzijn van Sarah en Georges. "Voor iedereen die het vraagt, Georges en ik stellen het goed en zijn nog steeds negatief."

"Bedankt voor alle lieve berichtjes", voegt Sarah er nog aan toe. Wout is voorlopig dus de enige in het gezin die besmet is met Covid-19, wat deelname aan de Ronde voor hem onmogelijk maakt, en ook zorgt voor onzekerheid met het oog op Parijs-Roubaix.