Van Aert dus niet de grote concurrent voor Alpecin: "Het beïnvloedt niet de manier waarop Mathieu naar Ronde kijkt"

Bij Alpecin-Fenix waren ze er zeker al vanuit gegaan dat Mathieu van der Poel Van Aert moest kloppen om de Ronde te kunnen winnen. Dat ligt nu anders.

Van Aert kan immers door ziekte niet meedoen. Christophe Roodhooft erkent bij Sporza dat het jammer is voor de koers. "Maar het beïnvloedt niet de manier waarop Mathieu naar de Ronde kijkt. Iedereen heeft woensdag gezien dat Mathieu goed is en we denken dat onze ploeg dat ook is."

GEEN ANGST

Ze achten zich bij Alpecin-Fenix dus klaar voor de strijd. Er zal nu wel meer naar de ploeg van Van der Poel gekeken worden om de verantwoordelijkheid tijdens de koers te nemen. Of we daar schrik voor hebben? Neen. Het zou kunnen dat we de koers meer moeten dragen, maar dat veroorzaakt geen angst", benadrukt Roodhooft.

Van der Poel is de kopman, maar ook de helpers zijn klaar om hun rol te vervullen. "We denken dat we met 7 goeie renners starten."