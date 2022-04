Wout van Aert wél in Parijs-Roubaix? Marc Van Ranst heeft een héél duidelijke mening

Een minutieuze voorbereiding heeft niet kunnen voorkomen dat Wout van Aert niet aan de start zal komen van de Ronde van Vlaanderen dit jaar. De Belgische kampioen kampt namelijk met corona. Wat dan voor Parijs-Roubaix?

Een coronabesmetting duurt ongeveer 7-10 dagen en aangezien Wout van Aert in de loop van afgelopen week ziek is geworden, is de kans zeker niet onbestaande dat hij in de loop van volgende week verlost zal zijn van het virus.

En dan stelt wielerminnend Vlaanderen zich natuurlijk de vraag of Wout van Aert dan wel aan de start kan staan van Parijs-Roubaix? De Amstel Gold Race die dit jaar tussen de Ronde en Roubaix ligt, zal wellicht nog te vroeg komen. Maar Parijs-Roubaix is pas binnen twee weken...

Volgens VTM-commentator Michel Wuyts is de kans 50/50 voor Van Aert in Parijs-Roubaix maar viroloog Marc Van Ranst denkt er anders over want hij vindt dat Van Aert helemaal niet mag starten in het kasseimonument.

"Na een corona-infectie mag het lichaam niet te snel overbelast worden. Wout van Aert zal Parijs-Roubaix winnen maar niet dit jaar", klinkt het.