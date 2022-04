🎥 Zo ging het vorig jaar in De Ronde: Asgreen klopt Van der Poel in sprint

Wie wint er de Ronde van Vlaanderen? Op die vraag krijgen we zondag rond 17u een antwoord. Vorig jaar ging het er zo aan toe.

"In de klassiekers moet je altijd en overal zeer gefocust zijn. Elke kleine fout die je maakt, kan ervoor zorgen dat je de koers kansloos verliest", vertelt Asgreen in een terugblik op de koers van vorig jaar.

Waar de Ronde ieder jaar beslist wordt is op de Oude Kwaremont, dat vindt Asgreen ook. "Op de Kwaremont maar ook in aanloop naar de Kwaremeont om goed te positioneren. Dat zijn de zwaarste gevechten die je zal moeten doen gedurende het hele seizoen", lacht de Deen.

Op de laatste passage over de Kwaremont moest Wout van Aert lossen na een versnelling van Van der Poel. "We reden vol door naar de finish en werkten goed samen. We hadden allebei vertrouwen in onze sprint dus de samenwerking verliep goed."

"Als ik de sprint lang genoeg kon maken, wist ik dat ik een kans had. Ik wist dat zijn startsnelheid beter zou zijn maar met een lange sprint wist ik dat ikzeker niet kansloos was om te winnen. Gelukkig werkte het ook nog", besluit de laureaat van vorig jaar.